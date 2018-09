Türkischer Präsident Erdogan kommt nach Köln

Köln (dpa) - Der türkische Präsident Erdogan kommt im Rahmen seines anstehenden Staatsbesuchs in Deutschland auch nach Köln. Sein Besuch in der Domstadt werde am 29. September stattfinden, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Zum Programm des Präsidenten in Köln könne man noch nichts sagen. Möglich ist, dass Erdogan die neue Zentralmoschee der Türkisch-Islamische Union Ditib besucht oder sie offiziell eröffnet. Erdogan ist am 28. und 29. September in Deutschland und will sich früheren türkischen Angaben zufolge gleich zweimal mit Bundeskanzlerin Merkel treffen.