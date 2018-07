Trump will Putin vor Einmischung in US-Wahlen gewarnt haben

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat Kremlchef Wladimir Putin nach eigenen Angaben persönlich davor gewarnt, dass die USA Einmischungen in künftige US-Wahlen nicht tolerieren würden. «Ich habe ihn wissen lassen, dass wir das nicht dulden können», sagte Trump dem Sender CBS. Trump hatte bei seinem Gipfel mit Putin am Montag in Helsinki öffentlich Erkenntnisse der US-Geheimdienste angezweifelt, dass sich Russland in die US-Wahlen 2016 eingemischt hat. Er war dafür in den USA über Parteigrenzen hinweg heftig angegriffen worden. Trump ruderte daraufhin zurück und sagte, er habe sich versprochen.