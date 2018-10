Trump will Migranten mit Soldaten an der US-Grenze stoppen

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat seine harte Haltung zur sogenannten Migranten-Karawane unterstrichen. Angesichts dieses Nationalen Notstandes setze er das Militär ein, um die Migranten zu stoppen, schrieb er auf Twitter. Die Gruppe Tausender Menschen aus Mittelamerika setzte unterdessen ihren Marsch durch Mexiko Richtung USA fort. «An jene in der Karawane: Dreht um. Wir lassen keine Leute illegal in die Vereinigten Staaten», schrieb Trump. Medienberichten zufolge bereitet sich das Pentagon darauf vor, weitere 800 Soldaten an die südliche Grenze zu Mexiko zu schicken.