Trump-Vertraute Hope Hicks hört im Weißen Haus auf

Washington (dpa) - Der personelle Aderlass im Weißen Haus erreicht einen neuen Höhepunkt: Mit Hope Hicks geht eine enge Vertraute von Präsident Donald Trump. Sie war seine Wahlkampfsprecherin, bevor sie ins Weiße Haus wechselte. Die 29-Jährige war am Dienstag vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses befragt worden. Dies habe jedoch mit ihrem Rückzug nichts zu tun, hieß es in Medienberichten. Das Ex-Model hatte ein intimes Verhältnis mit Trumps Ex- Mitarbeiter Rob Porter, an dessen Rücktritt wegen Vorwürfen häuslicher Gewalt durch zwei Ex-Frauen sie gleichzeitig mitarbeitete.