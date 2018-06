Trump und Kim wollen Neuanfang wagen

Singapur (dpa) - In angespannter Atmosphäre haben US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur ihr Gipfeltreffen begonnen. Es gab zum Auftakt freundliche Worte und Gesten. Aber ob ein erster Schritt in Richtung einer atomaren Abrüstung Nordkoreas gelingen kann, ist völlig offen. Mit ihrer persönlichen Begegnung in einem Luxushotel auf der Insel Sentosa wollen beide Politiker nach jahrzehntelangen Feindseligkeiten einen Neuanfang wagen. Es geht unter anderem um den Abbau der Atomrüstung in Nordkorea.