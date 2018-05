Trump: Iran-Entscheidung wird am Dienstag bekanntgegeben

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über die Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran am Dienstag um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 MESZ) in Washington bekanntgeben. Das erklärte Trump via Twiter.