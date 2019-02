Trump hat «keine Eile» bei atomarer Abrüstung Nordkoreas

Hanoi (dpa) - US-Präsident Donald Trump sieht bei der atomaren Abrüstung Nordkoreas «keine Eile». Bei seinem Gipfel mit Machthaber Kim Jong Un sagte Trump in Hanoi: «Ich bin in keiner Eile. Geschwindigkeit ist nicht wichtig für mich. Für mich ist wichtig, dass wir das richtige Abkommen kriegen.» Kim bekräftigte, dass auch sein Land Interesse an einem «guten Ergebnis» des Treffens habe. Am zweiten und letzten Tag des Gipfels in Vietnams Hauptstadt soll eine gemeinsame Erklärung verabschiedet werden. Spekuliert wird, dass damit der Korea-Krieg offiziell für beendet erklärt werden könnte.