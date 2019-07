Trump gratuliert US-Fußballerinnen zum WM-Sieg

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den amerikanischen Fußballerinen zum Sieg bei der Weltmeisterschaft in Frankreich gratuliert. «Herzlichen Glückwunsch an die US-Frauenfußballmannschaft zum Gewinn der Weltmeisterschaft!», schrieb Trump auf Twitter. Es sei ein «großartiges und aufregendes» Spiel gewesen. «Amerika ist stolz auf euch alle!», fügte der Präsident hinzu. Das US-Team von Trainerin Jill Ellis setzte sich im Finale in Lyon mit 2:0 gegen Europameister Niederlande durch und sicherte sich den vierten WM-Titel.