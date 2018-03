Trump ernennt Wahlkampfmanager für 2020

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat den Digitalstrategen Brad Parscale als Chef seines Wahlkampfs für das Rennen im Jahr 2020 ernannt. Parscale arbeitete früher für die Trump Organisation und kam 2016 in das Team des damaligen Präsidentschaftsbewerbers. Er genießt das Vertrauen von Trumps Familie. «Brad war für unseren Erfolg 2016 entscheidend», sagte Trumps Sohn Eric zwei Jahre und acht Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl in den USA. Trump hatte bereits am Tag seiner Ernennung die Unterlagen für eine Wiederwahl eingereicht.