Trump: Bringt euch vor Hurrikan in Sicherheit

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump hat die Menschen an der Südostküste der USA aufgerufen, sich vor dem Hurrikan «Florence» in Sicherheit zu bringen. Der Sturm komme schnell näher und werde bald auf die Küste treffen, sagte Trump in einem Video, das er auf Twitter veröffentlichte. Mit Blick auf den Hurrikan mahnte er: «Geht ihm aus dem Weg. Spielt keine Spielchen mit ihm. Er ist groß.» Zugleich versicherte Trump, die US-Behörden seien gerüstet für das Unwetter. Alle Vorbereitungen seien getroffen. Er rief dazu auf, die gefährdeten Küstengebiete zu verlassen.