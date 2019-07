Tornado in Rheinland Pfalz? - DWD: «nicht unwahrscheinlich»

Bobenheim am Berg (dpa) - In Rheinland-Pfalz soll ein Tornado einen sechsstelligen Sachschaden verursacht haben. Durch herabfallende Dachziegel seien in Bobenheim am Berg im südlichen Rheinland-Pfalz mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Der «Tornado» habe insgesamt elf Häuser «massiv beschädigt». Dass es sich tatsächlich um einen Tornado gehandelt habe, sei jedenfalls angesichts der Wetterlage nicht unwahrscheinlich, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. «Es war wahrscheinlich nur ein schwacher Tornado.»