Los Angeles (dpa) - Gegen Tom Cruise kommen «Christopher Robin» und Winnie Pooh nicht an: Der sechste Film aus der Reihe «Mission: Impossible» mit Hollywood-Star Cruise als Agent Ethan Hunt hat in Nordamerika an seinem zweiten Wochenende rund 35 Millionen Dollar (etwa 30 Millionen Euro) eingespielt. Damit belegte «Mission: Impossible – Fallout» erneut den ersten Platz der Kinocharts. Der Disney-Neueinsteiger «Christopher Robin» landete bei seinem Start in den USA und Kanada mit geschätzten 25 Millionen Dollar auf dem zweiten Rang.