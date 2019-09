Thunberg nach Protesten auf UN-Jugendklimagipfel erwartet

New York (dpa) - Nach den weltweiten Klimastreiks mit Hunderttausenden Teilnehmern wird Aktivistin Greta Thunberg heute zum UN-Jugendklimagipfel in New York erwartet. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden bei dem Treffen, der dem Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs am Montag vorgeschaltet ist, etwa 700 Teilnehmer erwartet. Bei der Veranstaltung sollen die Jungdelegierten Vorschläge für den Kampf gegen den Klimawandel erarbeiten. Diese Maßnahmen sollen den Staats- und Regierungschefs danach vorgelegt werden.