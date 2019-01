Thomas Doll neuer Trainer bei Hannover 96

Hannover (dpa) - Thomas Doll soll Hannover 96 vor dem drohenden Absturz aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Die Verpflichtung des 52 Jahre alte Ex-Nationalspielers teilte der niedersächsische Verein am Abend mit. Doll, der seit seinem vorzeitigen Abschied am 21. August 2018 beim ungarischen Spitzenclub Ferencvaros Budapest arbeitslos war, tritt beim Tabellenvorletzten die Nachfolge des heute freigestellten André Breitenreiter an. Seinen Einstand gibt er am Freitag daheim gegen RB Leipzig.