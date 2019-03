Theresa May in Straßburg

London (dpa) - Einen Tag vor der Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament hat Premierministerin Theresa May einen Durchbruch in den Nachverhandlungen mit der EU angebahnt. Die Regierungschefin reiste zu Last-Minute-Gesprächen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker nach Straßburg. «Die Chance ist da», sagte der CDU-Brexit-Beauftragte Elmar Brok der Deutschen Presse-Agentur. Die britische Regierung kündigte noch für den Abend eine Stellungnahme im Parlament an. Bereits morgen werden die britischen Abgeordneten über das EU-Austrittsabkommen abstimmen.