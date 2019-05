Thailand feiert frisch gekrönten König Rama X.

Bangkok (dpa) - Mit einer großen Prozession durch Bangkok hat Thailand seinen frisch gekrönten König Maha Vajiralongkorn gefeiert. Der 66 Jahre alte Monarch wurde von Soldaten der Königlichen Garde durch die Hauptstadt getragen. So ist es seit mehr als zwei Jahrhunderten Tradition. Am Rande der sieben Kilometer langen Strecke jubelten ihm nach offiziellen Angaben mehr als 200 000 Menschen zu - fast alle in Gelb, der Farbe des Königshauses, und fast alle auf den Knien.