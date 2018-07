Thailand: Bauern opfern Ernte für Jugend-Fußballer

Chiang Rai (dpa) - Mehr als hundert Bauern im Norden Thailands sind bereit, einen Teil ihrer Ernte zu opfern, um den seit zehn Tagen in einer Höhle eingeschlossenen Jugend-Fußballern zu helfen. Die Landwirte hätten den Rettungsteams erlaubt, Wasser aus der überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai auf ihre Höfe und Felder abzuleiten, teilten die Behörden mit. Demnach geht es um eine Fläche von rund 2,2 Quadratkilometern nahe der gemeinsamen Grenze mit Myanmar. In der Nacht zum Dienstag hatten Taucher die Gruppe lebend in einer trocken gebliebenen Kammer der Höhle entdeckt.