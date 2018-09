«SZ»: SPD will Mieterhöhungen drastisch begrenzen

Berlin (dpa) - Die SPD will den schnellen Anstieg der Mieten in den Ballungszentren einem Medienbericht zufolge mit einem drastischen Eingriff stoppen. Ein Zwölf-Punkte-Plan von unter anderem Parteichefin Andrea Nahles sehe vor, in angespannten Wohnungsmärkten für fünf Jahre alle Mietsteigerungen auf maximal die Höhe der Inflationsrate zu deckeln, schreibt die «Süddeutsche Zeitung». Die Inflation liegt derzeit bei knapp zwei Prozent. Bislang darf die Miete innerhalb von drei Jahren dort um bis zu 15 Prozent erhöht werden.