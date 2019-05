Stromprobleme am Hauptbahnhof Hannover - Verzögerungen

Hannover (dpa) - Wegen Stromproblemen an den Oberleitungen am Hauptbahnhof in Hannover ist es am Morgen zwischenzeitlich zu Verzögerungen im Nah- und Fernverkehr gekommen. Die gesamten Oberleitungsanlagen waren kurzzeitig stromlos, teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit. Später war nur noch ein Gleis betroffen, wie ein Bahn-Sprecher sagte. Viele Züge - etwa auf den Strecken nach Braunschweig, Berlin und Wolfsburg - waren vorläufig umgeleitet worden. Der Hauptbahnhof in Hannover ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Norden Deutschlands.