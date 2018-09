Stormy Daniels erhebt in Buch neue Vorwürfe gegen Donald Trump

Washington (dpa) - Die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels hat in ihrem gerade erscheinenden Buch weitere Vorwürfe gegen US-Präsident Donald Trump erhoben. Die britische Zeitung «The Guardian» veröffentlichte erste Einblicke in die Biografie der 39-Jährigen, die angibt, eine Affäre mit Trump gehabt zu haben. Der US-Präsident bestreitet dies, obwohl er zugibt, dass im Jahr 2016 Schweigegeld an die Frau geflossen ist. Ferner enthält das Buch auch pikante Details zu der angeblichen Affäre.