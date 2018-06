Steinmeiers Weißrussland-Reise wegen Flugzeugpanne verzögert

Berlin (dpa) - Eine Flugzeugpanne hat die erste Reise eines Bundespräsidenten nach Weißrussland leicht verzögert. Wegen eines Hydraulikschadens am Regierungs-Airbus A340 konnte Frank-Walter Steinmeier am Freitagmorgen erst mit eineinhalb Stunden Verspätung nach Minsk starten, wo er an der Einweihung einer Gedenkstätte für Zehntausende von den Nazis ermordete Juden und Widerstandskämpfer teilnehmen will. Er musste auf eine in Berlin bereitstehende Ersatzmaschine ausweichen.