Steinmeier will Merkel zur Wahl als Kanzlerin vorschlagen

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will dem Bundestag an diesem Montag die CDU-Vorsitzende Angela Merkel zur Wahl als Bundeskanzlerin vorschlagen. In Frankfurt sagte er: «Ich werde meiner Aufgabe nach dem Grundgesetz nachkommen und morgen offiziell dem Bundestag einen Vorschlag unterbreiten für die Wahl zum Bundeskanzler.» Er fügte hinzu: «Das wird - niemanden überraschend - Frau Angela Merkel sein.» Nach Angaben des Präsidialamts telefonierte Steinmeier bereits mit Merkel.