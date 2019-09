Steinmeier: Vertrauen der Hörer ist kostbar

Hamburg (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an Deutschlands Radiomacher appelliert, das kostbare Vertrauen ihrer Hörer zu erhalten. «Für viele sind Sie eben diejenigen, die die Meinung des Hörers im Alltag zu einem guten Stück prägen», sagte Steinmeier am Abend bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises in Hamburg. «Sie dürfen in ihr Ohr, in ihren Kopf und manchmal auch in ihren Bauch», sagte der Ehrengast der Gala in der Elbphilharmonie zu den Radiomachern. Fehler würden sich nicht versenden. «Nicht die schnelle, die richtige Nachricht, die schafft Vertrauen.»