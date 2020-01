Steinmeier lobt und mahnt Grüne

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Grünen zum 40-jährigen Bestehen viel Lob, aber auch mahnende Worte mit auf den Weg gegeben. «Mit Ihrem Erfolg wächst auch Ihre Verantwortung», sagte Steinmeier in Berlin zum Auftakt der Jubiläumsfeier. Seit der Gründung der Partei in Westdeutschland 1980 hätten die Grünen Deutschland verändert, es sei offener, vielfältiger, menschlicher und moderner geworden. In Karlsruhe hatten damals am 13. Januar mehr als 1000 Delegierte in einer recht chaotischen und kontroversen Versammlung die Bundespartei Die Grünen gegründet.