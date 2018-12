Startschuss für die umstrittene Operation Zucker-Reduktion

Berlin (dpa) - Weniger Zucker im Kinder-Müsli, nicht mehr so viel Salz in der Tiefkühlpizza: Für den Kampf gegen Übergewicht sollen viele Fertigprodukte bis 2025 allmählich neue Rezepturen bekommen. Das Bundeskabinett verabschiedete eine «Reduktions- und Innovationsstrategie» von Ernährungsministerin Julia Klöckner, die dafür umstrittene Vereinbarungen mit den Herstellern vorsieht. Laut ersten Zusagen sollen zum Beispiel Kinder-Joghurts mit mindestens 10 Prozent weniger Zucker auskommen. Von Verbraucherschützern kam teils scharfe Kritik an dem Modell auf freiwilliger Basis.