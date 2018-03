Spotify reicht Antrag für Börsengang in New York ein

New York (dpa) - Der weltgrößte Musikstreaming-Dienst Spotify macht mit seinem lange erwarteten Börsengang ernst. Das schwedische Unternehmen will seine Aktien unter dem Kürzel «SPOT» an der New York Stock Exchange listen lassen. Das geht aus einem bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Antrag hervor. Damit nimmt einer der größten Tech-Börsengänge der letzten Jahre konkrete Formen an. Nach Einschätzung von Analysten könnte es Spotify auf einen Börsenwert von rund 20 Milliarden Dollar bringen.