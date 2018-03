SPD will Entscheidung der Basis zur GroKo verkünden

Berlin (dpa) - Der Morgen der Klarheit - Die Nacht über hat die SPD die Rückmeldungen ihres Mitgliedervotums ausgewertet. Heute Morgen gegen 9.00 Uhr will die Parteispitze bekanntgeben, ob die Basis einer neuen großen Koalition zugestimmt hat oder nicht. Gut fünf Monate nach der Bundestagswahl wird dann klar sein, ob Bundeskanzlerin Angela Merkel endlich eine neue Regierung bilden kann. In einer Emnid-Umfrage für die «Bild am Sonntag» ist die SPD auf 16 Prozent abgesackt, der niedrigste je für die SPD von Emnid gemessene Wert.