SPD rutscht in Umfrage auf Allzeit-Tief von 16 Prozent

Berlin (dpa) - Die SPD kommt nicht aus dem Umfragetief heraus: Das Hamburger Meinungsforschungsinstitut gms sieht die Partei in einer veröffentlichten Umfragen nur noch bei 16 Prozent. Die Union kommt darin auf 34 Prozent und ist damit mehr als doppelt so stark wie die Sozialdemokraten. Auf Platz drei liegt in der aktuellen gms-Umfrage die AfD mit 14 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 12 Prozent, der Linken, die auf 10 Prozent kommt und der FDP mit 9 Prozent. Die sonstigen Parteien kommen auf zusammen etwa 5 Prozent.