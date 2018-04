Spahn: Kann mir nicht vorstellen, meine Eltern zu pflegen

Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kann sich nach eigenen Worten nicht vorstellen, seine Eltern selbst zu pflegen. «Meine Eltern würden es auch nicht erwarten, dass ich meinen Beruf aufgebe, um sie zu pflegen», sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung «Maischberger». Der auch für Pflege zuständige Minister ergänzte: «Ich würde so oft wie möglich versuchen, zuhause zu sein und mitzuhelfen.» Alle würden in ihren Familien das Thema weit wegschieben - «meistens, bis es zu spät ist».