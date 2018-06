Sozialist Sánchez als Regierungschef Spaniens vereidigt

Madrid (dpa) - Der Sozialist Pedro Sánchez ist von König Felipe VI. als neuer spanischer Regierungschef vereidigt worden. Der 46-Jährige legte den Amtseid im Zarzuela-Palast am Stadtrand von Madrid ab. Damit ist Sánchez der erste Ministerpräsident des Landes, der ohne Parlamentswahl an die Macht gekommen ist. Sánchez hatte Ende vergangener Woche einen Misstrauensantrag gegen seinen Vorgänger Mariano Rajoy eingebracht, nachdem dessen konservative Volkspartei in einer Korruptionsaffäre unter anderem zu einer Geldstrafe verurteilt worden waren. Gestern hatte er das Votum im Parlament gewonnen.