Sorbets sind der Eistrend 2019 - Festival in Berlin

Berlin (dpa) - Die ersten heißen Tage machen Lust auf Eis: Bei den Sorten liegen in diesem Jahr vor allem Sorbets im Trend. «Das ist erfrischend und nicht so schwer», sagte Annalisa Carnio, Sprecherin der Union der italienischen Speiseeishersteller in Deutschland. Auch weil es immer mehr Intoleranzen, beispielsweise gegen Laktose gebe, seien Fruchteissorten beliebt. Außerdem gebe es einen Trend hin zum Regionalen: Sorten mit Pflaumen, Erdbeeren oder Heidelbeeren seien im Kommen. Aber auch Milcheis bleibe weiterhin beliebt. 16 Eishersteller aus ganz Deutschland stellten beim Gelato Festival in Berlin ihr Handwerk vor.