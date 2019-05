Schüsse in Schule in USA - mindestens sieben Verletzte

Washington (dpa) - Unbekannte haben in einer Schule südlich von Denver im US-Bundesstaat Colorado das Feuer eröffnet und mindestens sieben Menschen verletzt. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden, sagteeine Polizeisprecherin an der Schule in Highlands Ranch in Douglas County. Sie gehe davon aus, dass es sich bei den Verdächtigen um Jugendliche handele, das sei aber nicht bestätigt. Es sei unklar, ob es sich um Schüler dieser Schule handele. Angaben zu den Verletzten machte die Sprecherin nicht.