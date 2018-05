Schottlands neue Alkoholpolitik könnte Vorbild für Deutschland werden

Berlin (dpa) - Der in Schottland eingeführte Mindestpreis für Alkohol könnte nach Ansicht von Suchtexperten ein Vorbild für Deutschland sein - die Bundesregierung zeigt sich offen. «Wir können uns nicht zurücklehnen, sondern müssen gemeinsam weiter nach passenden Lösungsansätzen für Deutschland suchen», sagte die Drogenbeauftragte Marlene Mortler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In Schottland gilt seit Mai ein Mindestpreis für Alkohol. Bier, Wein und Spirituosen müssen jetzt so teuer sein, dass der darin enthaltene reine Alkohol für 50 Pence pro zehn Milliliter verkauft wird.