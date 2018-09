Scheuer besteht nicht auf Selbstbeteiligung für Diesel-Nachrüstung

München (dpa) - Im Streit um Nachrüstungen für alte Diesel-Autos will Verkehrsminister Andreas Scheuer nicht auf einer Selbstbeteiligung der Besitzer bestehen. Er habe am Sonntag lediglich ein Modell vorgelegt, sagte Scheuer nach Beratungen mit dem bayerischen Kabinett in München. Er habe aber keine Probleme damit, eine Selbstbeteiligung von 600 Euro wegzunehmen. Deshalb diskutiere er jetzt mit den Herstellern ein Hardware-Nachrüstungsmodell «auf Basis von null Selbstbeteiligung». Scheuer sagte zugleich, seine Priorität sei die Flottenerneuerung und die Tausch-Option.