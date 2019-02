Schalke nimmt Abschied von Assauer

Gelsenkirchen (dpa) - Mit einer bewegenden Gedenkfeier hat der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 Abschied genommen von seinem langjährigen Fußball-Manager Rudi Assauer. Neben der Familie und Freunden waren NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sowie Vertreter der Deutschen Fußball Liga und des Deutschen Fußball-Bundes unter den etwa 1000 Trauergästen in der Propsteikirche Sankt Urbanus. Der lange an Alzheimer erkrankte Assauer war am 6. Februar im Alter von 74 Jahren gestorben.