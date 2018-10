Schalke 04 mit torlosem Unentschieden bei RB Leipzig

Leipzig (dpa) - Der deutsche Fußball-Vizemeister FC Schalke 04 hat in der Bundesliga bei RB Leipzig ein Unentschieden erkämpft. Vier Tage nach dem torlosen Remis in der Champions League bei Galatasaray Istanbul gelang dem Team von Trainer Domenico Tedesco auch beim 0:0 im Auswärtsspiel in Leipzig kein Torerfolg. Die Schalker verbesserten sich mit nunmehr sieben Punkten auf Tabellenplatz 15. Leipzig dagegen verpasste den fünften Saisonsieg.