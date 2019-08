Salvini sieht keine Zukunft für Regierungskoalition

Rom (dpa) - Der italienische Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, sieht keine Zukunft mehr für das Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Er habe Regierungschef Giuseppe Conte aufgefordert: «Gehen wir sofort ins Parlament, um anzuerkennen, dass es keine Mehrheit mehr gibt», hieß es in einer Erklärung Salvinis am Abend. «Geben wir das Wort schnell an die Wähler zurück», erklärte er. Es sei «zwecklos», mit Streitereien wie in den vergangenen Wochen weiterzumachen. Salvini wirft den Sternen immer wieder vor, Nein-Sager zu sein und die Regierung zu blockieren.