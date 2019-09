Russischer Leichtathletik-Verband bleibt suspendiert

Doha (dpa) - Der russische Leichtathletik-Verband bleibt gesperrt. Das entschied das Council des Weltverbandes IAAF auf seiner Sitzung in der WM-Stadt Doha. «Es kann ganz klar gesagt werden, dass Russland die Bedingungen für eine Wiederzulassung nicht erfüllt hat», sagte Rune Andersen, Chef des IAAF-Inspektionsteams. Auch bei der am Freitag in der Hauptstadt Katars beginnenden WM müssen die 29 nominierten Russen unter neutraler Flagge starten. Russland steht im Verdacht, Dopingproben manipuliert zu haben.