Rocker Dan Lucas gewinnt mit 64 Jahren «The Voice Senior»

Berlin (dpa) - Der 64-jährige Dan Lucas ist zum ersten «The Voice Senior» gewählt worden. Im Finale der gleichnamigen Sat.1-Castingshow kürten ihn am Freitagabend über 60 Prozent der Fernsehzuschauer zum klaren Gewinner. Der Rocksänger begeisterte die prominenten Coaches Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Sasha und The BossHoss schon von der ersten Folge an. Der 64-Jährige, der bürgerlich Lutz Salzwedel heißt, war in den 80er-Jahren Sänger der populären DDR-Band Karussell und nutzte 1985 ein Konzert in Westdeutschland zur Flucht.