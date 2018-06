Regierung setzt Kohlekommission ein: «Historischer Auftrag»

Berlin (dpa) - Die Kommission zur Planung des Kohleausstiegs soll sich nach dem Willen der Bundesregierung gleichwertig um Klimaschutz und die Schaffung neuer Arbeitsplätze in den Kohleregionen kümmern. Man bringe die Arbeit zu den Menschen, sagte Wirtschaftsminister Altmaier, nachdem das Bundeskabinett das 31-köpfige Gremium eingesetzt hatte. Deutschland müsse seine Klimaschutzziele einhalten. Aber die Menschen, deren Jobs an der Braunkohle hingen, bräuchten auch echte Perspektiven. Die Kommission soll bis Ende Oktober Vorschläge zum Strukturwandel in den Kohleregionen vorlegen.