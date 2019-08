Ramelow kann sich Rot-Rot-Grün im Bund vorstellen

Weimar (dpa) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken kann sich eine Koalition seiner Partei mit der SPD und den Grünen im Bund vorstellen. Er sei froh, dass in Berlin und Bremen Koalitionen der drei Parteien regierten, sagte Ramelow bei einer Ostkonferenz der Linke-Bundestagsfraktion in Weimar. Zudem hoffe er, dass in Brandenburg noch eine solche Koalition dazukomme. Ramelow führt seit 2014 eine rot-rot-grüne Koalition in Thüringen. «Und ich bin auch radikal genug, mir das auch im Bund vorzustellen», sagte er.