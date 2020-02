Ramelow kann sich Neuwahl-Vereinbarung mit CDU vorstellen

Erfurt (dpa) - Thüringens Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow will für den Fall seiner Wiederwahl einen Übergang zu Neuwahlen gestalten. «Wenn CDU, FDP und Rot-Rot-Grün vereinbaren, dass sich der Landtag mit dem Haushaltsbeschluss 2021 auflöst, ist das der beste Weg», sagte der Linke-Politiker den Thüringer Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Ich hoffe, dass es bei dem Treffen mit der CDU gelingt, Verabredungen zu treffen», sagte Ramelow der dpa in Erfurt. Am kommenden Montag werden sich Vertreter von Rot-Rot-Grün mit einer Arbeitsgruppe der CDU treffen, um über einen Ausweg zu beraten.