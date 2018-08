Prozess um Gruppenvergewaltigung von 13-Jähriger beginnt

Wuppertal (dpa) - Der Prozess um die Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens in Velbert beginnt heute am Wuppertaler Landgericht. Angeklagt sind sechs Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren. Sie sollen dem Mädchen nach einem Freibadbesuch aufgelauert, es in einen Wald gezerrt und dort sexuell missbraucht haben. Der Jugendstrafprozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. An der Tat in Velbert sollen insgesamt acht Jugendliche aus Bulgarien beteiligt gewesen sein. Eine Spaziergängerin war im April eingeschritten und hatte das Geschehen gestoppt.