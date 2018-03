Poroschenko: EU-Beitritt der Ukraine bedeutet mehr Sicherheit

München (dpa) - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat die Nato und die EU aufgerufen, seinem Land ungeachtet des russischen Widerstands eine Beitrittsperspektive zu bieten. Die Ukraine sei bereits heute «ein Schutzschild und ein Schwert» für Europa, sagte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Durch die Aufnahme seines Landes in EU und Nato werde es am Ende einen großen Zugewinn an Sicherheit für Europa geben. Zudem sei die weitere Osterweiterung der Nato und EU eine angemessene Reaktion auf die russische Agenda, die auf «Lügen, Gewalt und Missachtung von Menschenrechten» setze.