Polizistin als schönste Frau Baden-Württembergs gewählt

Rheinstetten (dpa) - Die neue Miss Baden-Württemberg ist eine Polizistin und heißt Nadine Berneis. Sie ist 28 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Berneis gewann den Wettbewerb am Rande einer Verbrauchermesse in Rheinstetten bei Karlsruhe. Die 28-Jährige setzte sich gegen 16 Konkurrentinnen durch und ist Nachfolgerin von Anahita Rehbein aus Stuttgart. Bei den Männern gewann Alexander Speiser aus Karlsruhe unter zehn Teilnehmern. Die jungen Frauen und Männer mussten sich in je zwei Runden der Jury präsentieren.