Göttingen (dpa) – Mithilfe von Streusalz und Papiertaschentüchern haben Fahnder in Niedersachsen Drogenhändler überführt. Den 31 und 38 Jahre alten Männern wird die unerlaubte Einfuhr von 55 Kilogramm Betäubungsmitteln aus Italien vorgeworfen, wie das Landgericht Göttingen mitteilte. Die Drogen sollten in Deutschland weiter verkauft werden. Interpol stellte die Pakete noch vor der Auslieferung sicher. Die Ermittler tauschten die Drogen dann gegen Streusalz und Papiertaschentücher aus. Als die Angeklagten die Lieferung in Empfang nehmen wollten, wurden sie festgenommen.