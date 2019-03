Polizei sucht in Wald in Brandenburg wieder nach Rebecca

Berlin (dpa) - Die Berliner Polizei hat die Suche nach der vermissten 15-jährigen Rebecca fortgesetzt. Am späten Vormittag begann der erneute Einsatz in einem Waldgebiet bei Kummersdorf in Brandenburg, 50 Kilometer südöstlich von Berlin. «Wo man gestern wegen der Dunkelheit aufhören musste, setzt man heute wieder ein», sagte eine Sprecherin der Polizei. Erneut hat die Mordkommission eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei zur Unterstützung angefordert. Voraussichtlich bis zum Abend sollte gesucht werden. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass Rebecca getötet wurde.