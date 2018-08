Polizei: Ruhige Nacht nach Chemnitzer Protesten

Chemnitz (dpa) - Nach der Protestkundgebung der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz ist es nach Angaben der Polizei in der Nacht ruhig geblieben. Es sei zu keinen Zwischenfällen in Chemnitz gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Heute seien keine weiteren Demonstrationen angemeldet. Gestern war Ministerpräsident Michael Kretschmer zu einem lange geplanten Bürgerdialog nach Chemnitz gekommen. Am Rande dieser Veranstaltung protestieren rund 900 Demonstranten von Pro Chemnitz. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.