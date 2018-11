Polizei findet nahe Bamberg tote Frau in Kofferraum

Bamberg (dpa) - Nahe Bamberg in Bayern haben Polizisten die Leiche einer Frau in einem Kofferraum entdeckt. Der Wagen war ihnen aufgefallen, weil der Fahrer Schlangenlinien fuhr. Als sie das Auto in der Nacht zu Sonntag stoppten, um es zu kontrollieren, versuchte der 21-jährige Fahrer noch zu fliehen. Er wurde aber festgenommen. Die Frau im Kofferraum - eine 57-Jährige aus Nürnberg - ist vermutlich durch Gewalteinwirkung gestorben, wie die Polizei mitteilte.