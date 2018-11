Polizei: Angreifer entführen italienische Helferin in Kenia

Nairobi (dpa) - In Kenia haben bewaffnete Unbekannte laut Polizei eine italienische Helferin einer Organisation entführt. Eine Gruppe Männer habe am Dienstagabend ein Einkaufszentrum in Chakama im Südosten Kenias nahe der Küste angegriffen, teilte die Polizei mit. Sie hätten wahllos auf Menschen geschossen und dabei mindestens fünf Menschen verletzt. Die Angreifer entführten demnach eine 23 Jahre alte Italienerin, die als Freiwillige für die Organisation Africa Milele Onlus arbeitet. Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar.